رسميا… "كاف" يعلن موعد ومكان مباراة كأس السوبر الأفريقي 2022

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، عن موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي لعام 2022.

وأشار “كاف” في بيان رسمي، إلى إقامة اللقاء يوم 10 سبتمبر/أيلول المقبل في المغرب.

وأوضح “كاف” أن طرفي المباراة من دولة واحدة، لذا أُسند إليها تنظيم بطولة كأس السوبر الأفريقي 2022.

Media Accreditation Application for TotalEnergies CAF Super Cup 2022 now open https://t.co/7RNPtqefie — CAF Media (@CAF_Media) August 30, 2022

وتقام المباراة بين الفريقين المغربيين الوداد بطل دوري الأبطال، ونهضة بركان، بطل كأس الكونفدرالية.

وتوج الوداد بلقب دوري الأبطال في 2022 للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية على الأهلي المصري (2-0).

أما نهضة بركان انتزع كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بركلات الترجيح.