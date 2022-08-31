تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى خلال 40 عاما مع ارتفاع أسعار الطاقة

تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 8.8% خلال العام المنتهي في أغسطس/ آب، مما عزز الدعوات الموجهة إلى البنك المركزي الأوروبي لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع صناع السياسة الأسبوع المقبل.

كانت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا مدفوعة في الغالب بارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء، مما أدى إلى ارتفاع التضخم بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن شهر يوليو/ تموز، على الرغم من الإجراءات الحكومية الأخيرة لتخفيف الضربة على الأسر، حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”.

بريطانيا… التضخم يرتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاما مسجلا أكثر من 10%

دعمت الأرقام دعوات أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى أن يكون البنك أكثر جرأة في استجابته السياسية لارتفاع التضخم، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ إنشاء اليورو قبل 23 عاما، ومن المتوقع أن يتسارع أكثر في أغسطس.

دعا بعض المعنيين، مثل رئيس البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، علنا، البنك المركزي الأوروبي إلى مناقشة تسريع وتيرة زيادة أسعار الفائدة من نصف نقطة مئوية في يوليو إلى زيادة قدرها ثلاثة أرباع نقاط في اجتماع الأسبوع المقبل.