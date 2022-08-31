غوتيريش: غورباتشوف فعل أكثر من غيره من أجل النهاية السلمية للحرب الباردة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، الذي توفي عن عمر يناهز 91 عاما يوم الثلاثاء، فعل أكثر من غيره من أجل نهاية سلمية للحرب الباردة.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال غوتيريش في بيان: “لقد شعرت بحزن عميق عندما علمت بوفاة ميخائيل غورباتشوف، وهو رجل دولة فريد من نوعه غير مجرى التاريخ”.

بوتين يعرب عن تعازيه في وفاة ميخائيل غورباتشوف

وأضاف: “لقد فعل أكثر من أي فرد آخر لتحقيق النهاية السلمية للحرب الباردة”.

وتابع: “بالنيابة عن الأمم المتحدة، أقدم تعازي القلبية لأسرة ميخائيل غورباتشوف ولشعب وحكومة الاتحاد الروسي”.

وفي وقت سابق، مساء اليوم ،أعلن المستشفى المركزي السريري عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.

وقال بيان المستشفى: “توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض”.

والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.

ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.