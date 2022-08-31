ماكرون ينعى رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف ويصفه برجل السلام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التزام الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف بالسلام في أوروبا غير التاريخ المشترك.

باريس – سبوتنيك . وكتب ماكرون على تويتر: “تعازي في وفاة ميخائيل غورباتشوف، رجل السلام الذي فتحت خياراته طريق الحرية للروس”، مضيفا أن “التزامه بالسلام في أوروبا غير تاريخنا المشترك”.

بوتين يعرب عن تعازيه في وفاة ميخائيل غورباتشوف

وفي وقت سابق، مساء الثلاثاء، أعلن المستشفى المركزي السريري عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.

وقال بيان المستشفى: “توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض”.

والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.

ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.