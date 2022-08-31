القوات الجوية الأمريكية تطلب صفقة صواريخ "أمرام" من رايثيون بقيمة 972 مليون دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن شركة رايثيون للصواريخ والدفاع فازت بعقد أكثر من 972 مليون دولار للقوات الجوية الأمريكية لصنع المزيد من صواريخ “أمرام” (AMRAAM).
واشنطن – سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي يوم الثلاثاء: “تم منح شركة رايثيون للصواريخ والدفاع عقدا بقيمة 972 مليون دولار لصواريخ “أمرام” المطورة”.
وقال البيان إن الصفقة هي أول عقود “أمرام” لإنتاج مجموعة كاملة من صواريخ AIM-120D3 وAIM-120C8 التي تم تطويرها بتنسيق Form و Fit و Function Refresh (F3R)، والذي يقوم بتحديث كل من أجهزة الصاروخ وبرامجه.
بالإضافة إلى توفير الصواريخ لكل من القوات الجوية الأمريكية والبحرية الأمريكية، بموجب العقد، ستقوم رايثيون أيضا بتوريد صواريخ “أمرام” إلى 19 دولة، مما يوسع خط الإنتاج لكل من الولايات المتحدة والشركاء المتحالفين معها.
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