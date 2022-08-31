إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" تنخفض إلى الصفر

انخفضت إمدادات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم” إلى صفر متر مكعب في الساعة، وتم تعليق تشغيل خط الأنابيب لمدة ثلاثة أيام بسبب أعمال الصيانة المجدولة في محطة ضاغط بورتوفايا، وفقا لبيانات مشغلي نظام نقل الغاز.

موسكو – سبوتنيك . ووفقا لمعلومات مشغل خط أنابيب الغاز “أوبال”، الذي يتلقى الغاز من “نورد ستريم” توقفت عمليات التسليم عبر خط أنابيب البلطيق من الساعة 4 صباحا بتوقيت موسكو، كما أعلن سابقا عملاق الطاقة الروسي غازبروم.

كما توقف خط أنابيب الغاز “نيل” الأقل قوة عن تلقي الغاز في وقت سابق، في الساعة 3 صباحا بتوقيت موسكو.