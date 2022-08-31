وفد الوكالة الذرية يغادر كييف باتجاه محطة زابوروجيه النووية

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن شهود في مكان الحادث أن قافلة سيارات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت من العاصمة الأوكرانية كييف باتجاه محطة زابوريجيه النووية.
موسكو – سبوتنيك. ولم يتضح متى تخطط بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى محطة الطاقة النووية.
محطة زابوريجيه للطاقة النووية، التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج. ومنذ مارس تخضع المحطة لسيطرة الجيش الروسي.
وتتهم روسيا أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيه للطاقة النووية.
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