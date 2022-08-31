بورصة لندن: ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بعد إغلاق "التيار الشمالي1"

شهدت بورصة لندن للتداولات المالية، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا بأسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، وذلك بعد إغلاق خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي1”.

وذكرت بيانات بورصة لندن أن أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا ارتفعت بعد إغلاق خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” بنسبة 5% وتقترب من 2900 دولار لكل ألف متر مكعب.

وافتتح أسواق التداول عند 2792.6 دولارًا لكل ألف متر مكعب اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت موسكو، حيث يتم تداول العقود الآجلة عند 2883.1 دولارًا لكل ألف متر مكعب (+ 5٪).

وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية لليوم السابق – 2743.5 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

وفي أوائل مارس، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، حيث وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها التاريخية وبلغت نحو 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

وخط أنابيب “نورد ستريم 1” هو طريق إمداد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، ويعمل بنسبة 20% فقط من طاقته منذ منتصف يونيو/ حزيران.