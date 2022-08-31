إسرائيل تحذر الجميع: إحياء الاتفاق النووي الإيراني يهدد الأمن العالمي

حذرت إسرائيل من أن “الإحياء المحتمل للاتفاق النووي الإيراني يهدد الأمن العالمي”، مؤكدة أن “مجموعة من العقوبات الشديدة والعزلة الدبلوماسية والتهديدات العسكرية الموثوقة يمكن أن توقف جهود إيران لامتلاك أسلحة نووية”.

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن “إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق يضر بأمنها، وإيران تهدد المنطقة والعالم ويجب منع تطورها النووي، لأن هذا الاتفاق سيضر بأمن المنطقة والعالم”.

وأضاف: “هذا الاتفاق لن يكون قادرا حتى على تحقيق هدفه الأساسي الوحيد وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي”، معربا عن أمل بلاده في أن “يستيقظ المجتمع الدولي ويدرك أن مزيجا فقط من العزلة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية المعوقة والتهديد العسكري الموثوق به يمكن أن يوقف مساعي إيران لبناء أسلحة نووية”.

وأكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، “في هذه الحالة فقط سيضطر النظام الإيراني للاختيار بين بقائه وطموحاته النووية الخطيرة والمجنونة، وإذا لم يحدث هذا فلن تلتزم إسرائيل بأي اتفاق دولي يهدد أمننا”، موضحا أن “إيران تهديد مادي لإسرائيل. نحن الدولة الوحيدة التي يهدد نظام الملالي علانية بتدميرها”.

Today, I was interviewed about the Iran nuclear deal on @CNNConnect. I made it clear that a nuclear Iran threatens the region & the world and 🇮🇱 will not be bound by any agreement that harms our security. We must stop radical Iran from becoming a nuclear threshold state. Watch: pic.twitter.com/iakY7hqXM7 — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) August 30, 2022

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قال إن بلاده جاهزة للتحرك من أجل الحفاظ على أمن بلاده القومي، مؤكدا أن الاتفاق هو “اتفاق سيئ”، ولم يكن جيدا بالفعل عندما تم توقيعه في العام 2015، بدعوى أن أخطاره أكبر وأعظم.

وأكد لابيد أن قادة الجيش وجهاز “الموساد” مستعدون لمواجهة أي سيناريو بشأن النووي الإيراني، بعد تلقيهم تعليمات منه بتجهيز أنفسهم لأي سيناريو، مشددا على استعداد الجيش الإسرائيلي للعمل من أجل الحفاظ على أمن بلاده، مدعيا أن الإدارة الأمريكية تتفهم هذا الأمر.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن توجيهات بلاده تقضي بمواجهة الاتفاق النووي الإيراني بكل قوة، وذلك دون الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.