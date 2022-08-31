كييف تشترط إعادة محطة زابوروجيه النووية لسيطرة أوكرانيا

أعلن وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان غالوشينكو، إنه سيتم تنفيذ توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تشغيل محطة زابوروجيه النووية بشرط إعادتها لسيطرة كييف.

وقال غالوشينكو إن “الحكومة الأوكرانية تقدر بشدة جهود رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وفريقه الذين ذهبوا إلى محطة زابوروجيه النووية.

واعتبر غالوشينكو أن الخطوة المهمة يجب أن تكون إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول زابوروجيه، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني ناقش مع البعثة وسلم لها قائمة بمؤشرات السلامة الفنية التي تحتاج إلى مراجعة من قبل خبراء دوليين خلال زيارة للمصنع.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء نقلا عن شهود في مكان الحادث أن قافلة سيارات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت من العاصمة الأوكرانية كييف باتجاه محطة زابوريجيه النووية.

محطة زابوريجيه للطاقة النووية، التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والإنتاج. ومنذ مارس تخضع المحطة لسيطرة الجيش الروسي.