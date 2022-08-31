بوتين: غورباتشوف كان له تأثير كبير على مجرى الأحداث التاريخية في العالم

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه بوفاة ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي الأوحد، مشيرا إلى أنه كان سياسيا له تأثير كبير على مجرى الأحداث التاريخية في العالم ، بحسب ما نشره موقع الكرملين.

وجاء في نص الرسالة “أرجو أن تتقبلوا تعازينا العميقة في وفاة ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف. كان ميخائيل غورباتشوف سياسيا ورجل دولة له تأثير كبير على مجرى الأحداث التاريخية في العالم. لقد قاد بلادنا خلال فترة من التغييرات المعقدة والدرامية والسياسية الخارجية على نطاق واسع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد الرئيس الروسي أن غورباتشوف تفهم الحاجة إلى الإصلاحات وسعى إلى تقديم حلوله الخاصة للمشاكل الملحة.

كما أشار بوتين إلى الأنشطة الخيرية والتعليمية التي قام بها غورباتشوف في السنوات الأخيرة.

وحول مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنازة غورباتشوف قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، “لا توجد معلومات حتى الآن حول مشاركة الرئيس الروسي، ويعتمد شكل الإجراء على رغبات الأقارب والأصدقاء”.

وأعلن المستشفى المركزي السريري، مساء أمس الثلاثاء، عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئيسه الأوحد ميخائيل غورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.

وقال بيان المستشفى: “توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض”.

والتحق غورباتشوف بالحزب الشيوعي في عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا في اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.

ويعتبر غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي، حيث انتخب في مارس/آذار 1990، واستقال في 25 ديسمبر/كانون الأول 1991.

بوتين يعرب عن تعازيه في وفاة ميخائيل غورباتشوف