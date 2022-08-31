احتجاز مخربين أوكرانيين كانوا يعدون لعمل إرهابي خلال زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كشف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، عن اعتقال مخربين أوكرانيين كانوا يعدون للقيام بأعمال إرهابية تستهدف محطة زابوروجيه النووية.

وقال روغوف لوكالة “سبوتنيك”: “تم اعتقال مجموعة من المخربين الأوكرانيين الذين كانوا يعدون لعمل إرهابي في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه”.

وأضاف روغوف قائلا: “اعتقال المجموعة التخريبية يظهر مرة أخرى الطبيعة الإرهابية لنظام كييف”.

وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أملها بأن زيارة البعثة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوروجيه ستلجم كييف عن إحداث كارثة نووية.

وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: “نأمل أن تساعد زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر إجراؤها اليوم لمحطة الطاقة النووية في وقف رغبة السلطات الأوكرانية في إثارة كارثة نووية ووقف الابتزاز النووي”.

وصرح أوليانوف، في وقت سابق، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.