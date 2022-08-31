زيادة فواتير إصلاح الطرق في المملكة المتحدة بنسبة 22% بعد انخفاض إمدادات البيتومين من روسيا

وقالت الجميعة: “لقد زادت تكلفة صيانة الطرق أيضًا، حيث شهد عدد من المجالس زيادة بنسبة 22 في المائة في تكلفة إصلاح الحفر، وتسوية سطح الطريق وتكاليف الصيانة الأخرى”.

وقبل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم استيراد حوالي 60% من البيتومين، المستخدم لإصلاح الحفر في جميع أنحاء البلاد، من روسيا، كما قالت الجمعية، مضيفة أنه يتعين على المجالس المحلية الآن تقنين إمدادات البيتومين وشرائه في الأسواق الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ومما يؤدي إلى تراكم كبير في إصلاح الطرق.