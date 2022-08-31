الجيش المصري يؤكد مواصلة تطهير الصحراء الغربية من مخلفات الحرب العالمية الثانية

أكدت القوات المسلحة المصرية، استمرار جهودها لإزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية، حيث نجحت في إزالة أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر وذخائر.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، فقد “واصلت القوات المسلحة جهودها في مجال إزالة مخلفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية والتي تمثل 22 بالمئة من إجمالي مساحة جمهورية مصر العربية، حيث تمكنت من إزالة أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر وذخائر خلال السنوات الماضية”.

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وأشار البيان إلى أن ذلك “ساهم في تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية والتنموية المختلفة بالمناطق التي تم إزالة تلك المخلفات منها والتي عادت على الدولة المصرية بالنفع في مختلف المجالات”.

وأوضح البيان أن المشروعات في المناطق التي تم تطهيرها تضمنت “إنشاء وتنفيذ ترعة الحمام وتوفير مناطق للاستصلاح والاستزراع، بالإضافة إلى مناطق البحث واستخراج البترول، كذلك تطهير منطقة العلمين والاستفادة من الأراضي لإقامة المشروعات التنموية التي تتبع وزارتي الزراعة والإسكان وذلك بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولي ضمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة”.

كما أشار البيان إلى تطهير مساحات كبيرة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، بالإضافة إلى توفير المناطق التي تصلح لإقامة المشروعات الاقتصادية التي تتبع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.