أعلن عمدة مدينة بيرديانسك، ألكسندر ساولينكو، اليوم الأربعاء، عن إجراء استفتاء على انضمام بيرديانسك (تقع على الساحل الشمالي لبحر آزوف) والأراضي المحررة في مقاطعة زابوروجيه في سبتمبر/ أيلول، إلى روسيا.

بيرديانسك (مقاطعة زابوروجيه) – سبوتنيك. وقال العمدة للصحفيين: “الاستفتاء سيجرى بالطبع على أراضينا. نحن نستعد لهذا الاستفتاء ومن المقرر إجراؤه في سبتمبر لكنني لا أستطيع تحديد الموعد بدقة بعد”.

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وأعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، في يوليو/ تموز الماضي، أن الاستفتاء على وضع المقاطعة، وفقًا للبيانات الأولية، قد يجري في النصف الأول من شهر سبتمبر.

وحققت القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تقدما ملحوظا في العملية؛ حيث تم تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك، والعشرات من البلدات والقرى في جمهورية دونيتسك.