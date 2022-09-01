مصدر في النيابة السعودية يعلق على حادثة دار أيتام خميس مشيط

علق مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية “مقاطع فيديو” تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية في محافظة خميس مشيط في منطقة عسير.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله بأن “النيابة المختصة باشرت في وقت مبكر التحقيق بواقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والقضية لا زالت قيد إجراءات التحقيق”.

وأضاف المصدرأن “النيابة جاءت مباشرة للتحقيقات على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي”، مشددا على “حرمة إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا”.

وأكد المصدر على “دور النياية في حماية المال العام من الجناية والاعتداء، ومباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين”.

وفي وقت سابق، فتحت السلطات السعودية، أمس الأربعاء، تحقيقا حول مقاطع فيديو متداولة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها “توثق اعتداء رجال أمن على فتيات في دار أيتام بمدينة خميس مشيط”.