ميغان ماركل تتحدث عن توتر علاقة الأمير هاري بوالده

تحدثت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، عن توتر علاقة زوجها الأمير هاري بوالده الأمير تشارلز، مشيرة إلى أن “مجرد وجودها” هي وزوجها “أخل بديناميكية التسلسل الهرمي” عندما كانا في المملكة المتحدة.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن ميغان ماركل تصدرت عناوين الصحف في بريطانيا، اليوم الاربعاء، بتعليقات أدلت بها خلال مقابلة مع مجلة “ذا كت” الأمريكية.

وردت ماركل على سؤال عما إذا كان هناك مجال للتسامح بينها وبين العائلة المالكة في بريطانيا وعائلتها، حيث أوضحت قائلة إن “الصفح ليس سهلا”، كما أشارت إلى علاقة هاري المتوترة مع والده الأمير تشارلز.

وتابعت ماركل: “أعتقد أن الصفح أمر مهم حقا، إذ أن الضغينة تتطلب الكثير من الطاقة، لكن الأمر يتطلب الكثير من الجهد للتسامح، لقد بذلت بالفعل مجهودا كبيرا”.

يذكر أن التوتر كان قد خيم على علاقة ميغان (41 عاما)، وهاري (37) عاما، مع العائلة المالكة البريطانية منذ تخليهما عن واجباتهما الملكية ومغادرتهما المملكة المتحدة أوائل عام 2020، رفضا لما وصفاه بالتدخلات والمواقف العنصرية غير المحتملة لوسائل الإعلام البريطانية.