وزير الصحة التركي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير التركي في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر: “نتيجة اختبار كوفيد-19 الذي خضعت له قبل خمسة أيام جاءت إيجابية”.
Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 31, 2022
وأوضح الوزير التركي أنه يواصل العمل عبر الإنترنت، معبرا عن أمله في التعافي سريعا بقوله:”سأكون بين أصدقائي قريبا”.
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