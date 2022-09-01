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وزير الصحة التركي يعلن إصابته بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير التركي في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر: “نتيجة اختبار كوفيد-19 الذي خضعت له قبل خمسة أيام جاءت إيجابية”.
وأوضح الوزير التركي أنه يواصل العمل عبر الإنترنت، معبرا عن أمله في التعافي سريعا بقوله:”سأكون بين أصدقائي قريبا”.

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موقع سبوتنيك الروسي

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