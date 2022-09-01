أفضل نوع خضروات لصحة الأمعاء

يؤثر نظامك الغذائي اليومي بشكل مباشر على صحة أمعائك، مما قد يؤثر على العديد من الجوانب المختلفة لصحتك. وجدت الدراسات أن نوعا من الخضروات يمكن أن يساعد في تحسين البكتيريا الجيدة في أمعائك ما ينعكس بالإيجاب على العديد من الوظائف في الجسم.

في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب معرفة أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها لأمعائك. لكن بشكل أساسي، عادة ما تساعد الأطعمة الكاملة الغنية بالألياف في الحفاظ على صحة أمعائك، وفق موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.

على سبيل المثال، تحتوي الفواكه والخضروات (وبعض الحبوب الكاملة) على مادة البوليفينول، وهي مركبات تعمل على تحسين الحاجز المعوي.

الخضروات الورقية تحميك من الشيخوخة المبكرة وتحسن مزاجك

وعلى الرغم من أن تناول الكثير من الخضار والفاكهة يمكن أن يوفر لك أليافا ومغذيات صحية لمساعدة أمعائك، فقد أظهرت الأبحاث أن الخضار الورقية يمكن أن تساعد على وجه التحديد في إطعام البكتيريا الجيدة في أمعائك وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

وجدت دراسة نُشرت في Nature Chemical Biology أن هذه الخضروات الورقية (مثل السبانخ والكرنب واللفت والجرجير والخس) تحتوي على مركب سكر فريد يسمى سلفوكينوفوز (يُعرف أيضا باسم SQ).

تتغذى البكتيريا الجيدة في أمعائك على SQ للحصول على الطاقة، لذلك عندما تتناول الخضروات الورقية، فأنت تقوم بشكل أساسي بإطعام البكتيريا الجيدة في ميكروبيوم أمعائك.

لأصحاب العمل الليلي احذروا مرض “ميكروبيوم الأمعاء”

كلما زادت الطاقة التي تمتلكها هذه البكتيريا الجيدة، زادت قدرتها على بناء الحواجز الوقائية في الميكروبيوم لدينا والتي نحتاجها لإبقاء البكتيريا السيئة في مكانها ومنعها من النمو والتكاثر.

ولا تقتصر أهمية صحة الأمعاء على معدتك فقط، حيث يؤثر ميكروبيوم أمعائك بشكل مباشر على صحتك المعرفية ويؤثر أيضا على خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي.