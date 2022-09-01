ابتزاز مسلح ولعنات… هل لجأ بوغبا للسحر لإيذاء مبابي؟

لا تزال قضية الابتزاز التي تعرض لها نجم منتخب فرنسا لاعب يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا تتصدر عناوين الصحف، لاسيما بعد اتهامه من قبل شقيقه ماتياس باللجوء للسحر في محاولة إيذاء مواطنه وزميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وكانت القصة قد بدأت عندما وعد ماتياس بوغبا (32 عاما) بالكشف عن سر يتعلق بشقيقه بول بوغبا، قائلا: “العالم كله، وكذلك جماهير شقيقي، وحتى أكثر من ذلك، المنتخب الفرنسي ويوفنتوس، زملاء أخي في الفريق ورعاته يستحقون معرفة أشياء معينة”.

وأضاف ماتياس، وهو لاعب كرة قدم محترف أيضا، أن الناس بحاجة إلى معرفة ما يعرفه من أجل الحكم على ما إذا كان شقيقه “يستحق مكانه في المنتخب الفرنسي وشرف اللعب في كأس العالم، وإذا كان يستحق أن يكون لاعبا أساسيا في يوفنتوس”.

بعد ذلك اتهم بول بوغبا شقيقه بأنه جزء من عملية ابتزاز ضده بمشاركة أصدقاء طفولته، وقال إنه دفع 100 ألف يورو إلى مبتزيه كمقدم لـ13 مليون يورو يطالبونه بها.

وأوضح لاعب وسط يوفنتوس أنه سلم هذا المبلغ للمبتزين في مارس/آذار الماضي، أثناء وجوده مع معسكر منتخب فرنسا حين توجه لزيارة أسرته في منطقة لاني سور مارن بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، لكنه سقط في فخ أعده له صديقان قديمان ووجد نفسه تحت تهديد السلاح من شخصين ملثمين.

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وطالب المبتزون بمبلغ 13 مليون يورو، منها 3 دفعات تسليم فوري، مقابل خدمات سابقة، وتحديدا “حماية” بوغبا وأسرته.

وأبلغ بوغبا أجهزة الأمن بتعرضه للتهديد، وقال إنه أُجبر على توقيع وثيقة يتعهد فيها بدفع المبلغ، ضمن فخ شارك فيه شقيقه الأكبر ماتياس، وفقا لما ذكرته إذاعة “فرانس إنفو”.

لكن ماتياس عاد وفجر مفاجأة من العيار الثقيل، مدعيا أن شقيقه استخدم السحر لإيذاء زميله في المنتخب كيليان مبابي.

وقال ماتياس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”: لقد حدث ما كنت أتوقع حدوثه بالفعل، لقد أظهر شقيقي وجهه الحقيقي، لا يمكن لومي بعد حديثه وكذبه على الشرطة”.

وأضاف: “أنا لا أحمل أي مشاعر سلبية تجاه كيليان مبابي، ودائمًا ما أقول ذلك، لكن عندما يلجأ شقيقي إلى مشعوذ حقيقي وهو يدعى الإسلام، ليس من الجيد أن يتواجد بالقرب منك شخص خائن”.

ومجددا عاد بول بوغبا واعترف أنه دفع لطبيب ساحر لإلقاء تعويذة ليس لإلقاء لعنة على زميله في المنتخب الفرنسي مبابي ولكن لدفع الأذى عن نفسه وحمايتها من الإصابة.