وكالة: توقف حركة الملاحة في قناة السويس المصرية بعد جنوح سفينة

نقلت وكالة “رويترز”، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر قولها إن “سفينة” جنحت في قناة السويس بمصر.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصدرين، أن جنوح السفينة تسبب في توقف حركة الملاحة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن السفينة الجانحة تحمل اسم “Affinity V” وترفع علم سنغافورة يبلغ طولها 252 مترًا.
وأكد موقع “القاهرة 24” المصري، أن السفينة “Affinity V” جنحت على بعد 11 قدما من مكان جنوح السفينة “إيفرجيفن” التي تسببت في تعطل حركة الملاحة في قناة السويس في كلا الاتجاهين لمدة 6 أيام اعتبارا من 23 مارس/آذار 2021.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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