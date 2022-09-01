وكالة: توقف حركة الملاحة في قناة السويس المصرية بعد جنوح سفينة

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدرين، أن جنوح السفينة تسبب في توقف حركة الملاحة.

وأكد موقع “القاهرة 24” المصري، أن السفينة “Affinity V” جنحت على بعد 11 قدما من مكان جنوح السفينة “إيفرجيفن” التي تسببت في تعطل حركة الملاحة في قناة السويس في كلا الاتجاهين لمدة 6 أيام اعتبارا من 23 مارس/آذار 2021.