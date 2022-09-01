"وقت قياسي".. رئيس قناة السويس يكشف سبب جنوح ناقلة البترول

وقال في بيان، “فور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة السيد الفريق رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة وتم التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بعدد 5 قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة”.

وأكد مصادر في وقت سابق، أن جنوح السفينة لم يستغرق سوى وقت وجيز، موضحا “تم التعامل مع الحادث بسرعة، ولن يكون هناك تأثير على معدل مرور السفن في القناة، أو زمن التقاطر، نظرا للوقت الوجيز الذي استغرقه الحادث”.