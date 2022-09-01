الصين تقول إن تقرير الأمم المتحدة بشأن شينجيانغ تم التخطيط له من قبل أمريكا

ردت البعثة الصينية في الأمم المتحدة على تقرير الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بشأن شينجيانغ الذي يتهمها بارتكاب أعمال مزعومة قد تكون “جرائم دولية”.

وقالت الصين، إن التقرير تم التخطيط له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والقوات المناهضة للصين.

وأعربت الصين عن “عدم رضاها الشديد” عن التقرير، مؤكدة أنها تعارضه بقوة، وفقا لوكالة رويترز.

كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حذرت في تقرير نشرته ليل الأربعاء-الخميس، من أن الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد من الأقليّة المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني قد ترقى إلى مستوى “جرائم ضدّ الإنسانية”.

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