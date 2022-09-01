كازاخستان مقبلة على انتخاب رئيس جديد

وأفاد مراسل “سبوتنيك” أن الرئيس توكاييف قال في رسالة إلى الشعب إنه يحتاج إلى تفويض جديد يجب أن يعطيه الشعب لرئيس الجمهورية حتى يواصل سيره على طريق الإصلاحات الهادفة إلى إنشاء نظام عادل في البلاد.