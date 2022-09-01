قائد الحرس الثوري الإيراني: جاهزون للرد على التهديدات أيا كان مستواها

أكد الحرس الثوري الايراني، اليوم الخميس، “امتلاك الدفاع الجوي لأسلحة متنوعة وأنه على استعداد للرد على التهديدات بأي مستوى كانت”.

وقال قائد الحرس الثوري الايراني، اللواء حسين سلامي، لدى زيارته لمعرض الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية التابع لوزارة الدفاع، “بالنسبة لمديات الدفاع الجوي يمتلك الحرس أسلحة متنوعة ولا يواجه نقصا وعلى استعداد للرد على التهديدات بأي مستوى كانت”، حسب وكالة فارس الإيرانية.

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وأشار سلامي، إلى “المنجزات المعروضة المتعلقة بالحرب الإلكترونية والمسيرات وصواريخ كروز”، معتبرا أن “الإنجازات المحققة على الصعيد الدفاعي مقتدرة وفاخرة ورادعة، وتتماشي مع واقع التطور التقني العالمي وشل إجراءات العدو في مجال الدفاع الجوي”.

وشدد اللواء سلامي على أن “الشباب الإيرانيين تمكنوا رغم كل القيود والحظر وعدم الالتزام بالتعهدات والعراقيل الذي صنعها الأجانب، من أن يتوصلوا إلى قدرات مناسبة وتبعث على الفخر”، معتبرا أن “العلوم والتقنيات المحلية تمثل الإنتاج الذاتي المتطور والمتنامي، لتتحقق بذلك القدرة المؤثرة والرادعة الوحيدة، التي منشؤها وطني محلي”.

وكان قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، قال إن بلاده بإمكانها تدمير إسرائيل، حتى من دون امتلاك سلاح نووي.

وقال زاده في لقاء في جامعة الفردوسي في مشهد، إن إيران لم تكن لديها القدرات التي تمتلكها الآن في المجال العسكري، بل كانت تستورد حتى الأسلاك الشائكة، أما الآن فقد صارت تصدر طائرات دون طيار.

وأضاف أن “تفوق إيران في المجال الجوي، جعل الغرب يعطي الأولوية في المفاوضات للحد من (إنتاج) طائراتنا المسيّرة وقوتنا الصاروخية”.