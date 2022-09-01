السودان… محاولة اغتيال سكرتير حزب الأمة بوابل من الرصاص

أعلنت الأمانة العامة لحزب “الأمة” القومي، بولاية غرب دارفور، عن نجاة سكرتيرها عبد الرسول عبد الواحد، من َمحاولة اغتيال.

وأفاد الحزب في بيان له، بأن عبد الواحد تعرض، لإطلاق وابل من الرصاص في منزله، مساء أمس الثلاثاء، بحسب صحيفة “الانتباهة” السودانية.

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وذكر البيان أن سكرتير الحزب بغرب دارفور تعرض لمحاولة الاغتيال من جهات مجهولة، كانت تراقب منزله بمدينة الجنينة وتتربص به.

وقال البيان إن “هذا الحادث له ارتباط وثيق بمناهضة حزب الأمة القومي لعمليات الفساد الممنهج الذي تمارسه جهات محسوبه على حكومة الولاية”.