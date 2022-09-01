الدفاع التركية: 5 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مغادرة خمس سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية، وذلك في إطار صفقة غذائية مع إحدى الدول.

ونشرت الإدارة العسكرية التركية على منصة “تويتر” بيانا جاء فيه: “اليوم صباحا غادرت أوكرانيا خمس سفن محملة بالحبوب، حيث يستمر النقل وفقًا للخطة الخاضعة لسيطرة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول”.

وأفاد مركز التنسيق المشترك في وقت سابق بأنه حتى 31 أغسطس/ آب الفائت، بلغ إجمالي حمولة الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى المصدرة من ثلاثة موانئ أوكرانية نحو 1.5 مليون طن.

يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.