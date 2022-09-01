رئيس تتارستان يلتقي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي

التقى رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي على هامش منتدى تتارستان للنفط والغاز في معرض قازان.

وقال مينيخانوف: “نحن نرى كيف تتطور دولة الإمارات العربية المتحدة، ونبتهج بنجاحكم ونتعلم منكم الكثير. اليوم الوضع الجيوسياسي صعب، نحن ممتنون لكم على الحفاظ على العلاقات الروسية الإماراتية والتطور بشكل ديناميكي”.

وأكد مينيخانوف أن تتارستان مهتمة بتطوير التعاون الشامل مع الإمارات، بالإضافة إلى ذلك، هناك تجربة إيجابية للتعاون في مجال الزراعة والبناء، والمشاركة في إطلاق مشروع أوروس لتصنيع السيارات الروسية الفاخرة.

وختم مينيخانوف بالقول: “نحن بحاجة إلى العمل بنشاط أكبر في التمويل الإسلامي، والصناعة الحلال، وقطاع الخدمات العامة، ندرس تجربتك باهتمام كبير”.

من جانبه شكر المزروعي رئيس جمهورية تتارستان على الدعوة لحضور المنتدى، مشيرا إلى “نمو التعاون بين روسيا والإمارات”.

وقال المزروعي: “السوق الروسية جذابة للغاية بالنسبة لنا، وعلى وجه الخصوص، نحن مهتمون بتطوير التعاون في قطاع النفط والغاز. كما أننا نقدر علاقاتنا مع تتارستان. يعيش هنا العديد من المسلمين، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا. مشيرا إلى أن التعاون في مجال التمويل الإسلامي والحلال يستحق اهتماما خاصا”.

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