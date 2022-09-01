قناة السويس تؤكد انتظام الملاحة بعد انتهاء أزمة جنوح ناقلة نفط

وأكد ربيع، في رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، “امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة”، مشيراً في هذا الصدد، إلى “نجاح الهيئة في التعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ في دفة إحدى السفن العابرة للقناة وهى ناقلة الوقود أفينيتي، والتي جنحت بالكيلومتر 141 ترقيم قناة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها”.
وأوضح ربيع أنه “فور وقوع الحادث تشكلت لجنة إدارة الأزمة وتم الدفع بعدد خمس قاطرات تتقدمهم القاطرة عزت عادل، بقوة شد 160 طناً، للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة”.
وشهدت قناة السويس مساء أمس الأربعاء، جنوح ناقلة النفط افينيتي، والتي يبلغ طولها 252.2 متر، وعرضها 45 متراً، وحمولتها 64 ألف طن، والتي كانت قادمة من البرتغال في اتجاه ميناء ينبع بالسعودية، حاملة علم سنغافورة.
واستغرق تعويم السفينة بضع ساعات استأنفت بعدها سيرها، كما استؤنفت الحركة في قناة السويس.
وشهد نفس الموقع في ممر قناة السويس العام الماضي، جنوح ناقلة الحاويات العملاقة إيفر جيفين، والتي استغرق تعويمها ما يقرب من أسبوع، تعطلت خلاله حركة الملاحة في القناة.
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