رومانيا تخطط لشراء 3 طائرات "بيرقدار" تركية

قالت تقارير إعلامية إن رومانيا تخطط لشراء 3 طائرات تركية بدون طيار من طراز بيرقدار.

شيسيناو- سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء الرومانية، إجربريس، حصلت وزارة الدفاع الرومانية على موافقة برلمانية أولية لشراء ثلاثة أنظمة جوية بدون طيار من طراز بيرقدار تي بي 2 العام المقبل.

منتج “بيرقدار” التركية: بعنا إنتاجنا لثلاث سنوات قادمة ونركز على أوكرانيا الآن

وبينما ذكرت وسائل إعلام رومانية أن إجراءات الشراء ستبدأ هذا العام، وسيتم تحديد التكلفة الدقيقة بعد الانتهاء منها، لفتت إلى أن حصول رومانيا على أنظمة بيرقدار هو جزء من أهداف محددة لعملية التخطيط الدفاعي لحلف الناتو.

وفي اليوم نفسه، قال رئيس شركة بايكار ماكينا التركية، سلجوق بيرقدار، لوكالة الأناضول، إن عدد الدول المستوردة للطائرات المسيرة من طراز بيرقدار تي بي 2 وصل إلى 24 دولة.