رومانيا تخطط لشراء 3 طائرات "بيرقدار" تركية

قالت تقارير إعلامية إن رومانيا تخطط لشراء 3 طائرات تركية بدون طيار من طراز بيرقدار.
شيسيناو- سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء الرومانية، إجربريس، حصلت وزارة الدفاع الرومانية على موافقة برلمانية أولية لشراء ثلاثة أنظمة جوية بدون طيار من طراز بيرقدار تي بي 2 العام المقبل.
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14 أغسطس, 16:35 GMT
وبينما ذكرت وسائل إعلام رومانية أن إجراءات الشراء ستبدأ هذا العام، وسيتم تحديد التكلفة الدقيقة بعد الانتهاء منها، لفتت إلى أن حصول رومانيا على أنظمة بيرقدار هو جزء من أهداف محددة لعملية التخطيط الدفاعي لحلف الناتو.
وفي اليوم نفسه، قال رئيس شركة بايكار ماكينا التركية، سلجوق بيرقدار، لوكالة الأناضول، إن عدد الدول المستوردة للطائرات المسيرة من طراز بيرقدار تي بي 2 وصل إلى 24 دولة.
وأضاف أن الشركة أنتجت حتى الآن أكثر من 400 طائرة بدون طيار من هذا الطراز، لافتا إلى أن قدرة منشأة الإنتاج تبلغ 200 وحدة سنويًا، لكن الشركة تخطط لزيادة الإنتاج إلى 500 وحدة سنويًا.
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