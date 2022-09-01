قطر… هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب بحر العرب

أعلنت الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية، اليوم الخميس، عن وقوع هزة أرضية بقوة 5.3 درجة.

وقالت الشبكة في بيان لها، إن الهزة الأرضية ضربت جنوب بحر العرب، في تمام الساعة 10:02 بتوقيت دولة قطر، وفقا لوكالة أنباء “قنا”.

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وأضافت أن هذه المنطقة تشهد نشاطا زلزاليا ملحوظا منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الزلازل تحدث جيولوجيًا نتيجة للحركات التكتونية بين الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية والصفيحة الهندية.