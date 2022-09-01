اصطدام مروحيتين عسكريتين تابعتين لكوريا الجنوبية

أصيب أحد أفراد الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، في حادث اصطدام مروحيتين عسكريتين.

وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، بأن أحد أفراد الخدمة العسكرية، أصيب بعد أن هبطت مروحيتان تابعتان للجيش اضطراريا عقب اصطدامهما.

كوريا الجنوبية تقود تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي لأول مرة

ونقلت الوكالة عن الجيش، إن مروحيتين من طراز “سيورين” المطور محليا، اضطرتا للهبوط الاضطراري، الساعة 12:16 ظهرا بالتوقيت المحلي (0316 بتوقيت غرينتش) بعد الاصطدام على ارتفاع منخفض أثناء تدريب في بوتشيون، على بعد حوالي 46 كم شمالي العاصمة سيؤول.

وأضافت أنه من بين إجمالي 18 من أفراد الخدمة على متن المروحيتين، أصيب أحدهم بجروح طفيفة في رأسه.