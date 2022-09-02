بعد مطالبته بميزانية ضخمة… ما هي القدرات الحالية للجيش الياباني؟

يمتلك الجيش الياباني قوة عسكرية برية وبحرية وجوية تجعله في المرتبة رقم 5 بين أقوى 142 جيشا في العالم في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، طلبت وزارة الدفاع اليابانية، أمس الأربعاء، تخصيص ميزانية دفاع للعام المالي المقبل (2023/ 2024) تقدر بـ 41.4 مليار دولار، كما تقول صحيفة “جابان تايمز” اليابانية، التي أشارت إلى أنها ستكون أكبر بنسبة 3.5 في المئة من الميزانية الحالية.

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ويمتلك الجيش الياباني 309 آلاف جندي بينهم 240 ألف جندي قوات عاملة و55 ألف قوات احتياطية، إضافة إلى 14 ألفا من قوات شبه عسكرية، بحسب إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي.

وتصنف القوات الجوية اليابانية في المرتبة رقم 6 عالميا وتمتلك ألفا و449 طائرة حربية.

أما القوات البرية اليابانية فتضم ألفا و4 دبابات و5 آلاف و500 مدرعة و214 مدفع ذاتي الحركة و480 مدفع ميداني و99 راجمة صواريخ.

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ويضم الأسطول الحربي الياباني 155 وحدة بحرية بينها 36 مدمرة و4 حاملات مروحيات و4 فرقاطات و6 كورفيتات و21 غواصة، إضافة إلى كاسحات الألغام وسفن الدورية، وهو ما يجعله في المرتبة رقم 19 بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم.