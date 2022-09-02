هيئة الأسرى الفلسطينيين: الحركة الأسيرة تعلق الإضراب بعد استجابة سلطات السجون لمطالبها

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن الحركة الأسيرة (المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية) حققت مطالبها، وألغت العقوبات المفروضة عليها، منذ سنوات.

رام الله – سبوتنيك. وجاء ذلك، قبل ساعات من بدء الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي كان من المفترض مباشرته، مساء اليوم الخميس.

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وقالت الهيئة، في بيان، “انتصر أسرانا على سجانيهم بوحدتهم وثباتهم وصمودهم؛ حيث عقدت جلسة حوار اليوم، بين لجنة الطوارئ العليا للإضراب، وإدارة السجون واستخباراتها.

وبعد مدٍ وجزر، تمت الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة، ووقف كل العقوبات؛ على أن يبدأ سريان مفعول هذه التفاهمات والاتفاق فورا، كجملة واحدة غير قابلة للتجزئة.

ما يعني، تعليق مؤقت لخوض الإضراب؛ وذلك مرهون بالتطبيق على أرض الواقع. وفي حال الإخلال، ستستأنف الحركة الأسيرة برنامجها التصعيدي فوراً”.