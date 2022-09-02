البيت الأبيض: أمريكا ليس لها أي دور في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، مجددا أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، لافتا إلى أن واشنطن ليس لها أي دور في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم، إن الولايات المتحدة ليس لها دور تلعبه في إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا. العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس الأمم المتحدة تعرب عن امتنانها لقيام روسيا بما يلزم سلامة بعثة وكالة الطاقة الذرية إلى زابوروجيه وأضاف كيربي “لقد كان الرئيس واضحًا في أنه لن يرسل القوات الأمريكية إلى أوكرانيا، لذلك لا أرى أي دور للولايات المتحدة في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيه النووية”. وتابع “نتطلع فقط في أن تكون هناك منطقة منزوعة السلاح حول هذه المحطة”. ويتواجد حاليا مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا لتفقد المحطة لتقييم الأضرار التي لحقت بها وظروف العمل فيها، وذلك بعد أن قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن القوات الأوكرانية أطلقت على الأرجح قذائف مدفعية باتجاه المحطة في محاولة لشن ضربات مضادة على مواقع روسية.

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