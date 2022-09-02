الصين تغلق مدينة رئيسية يقطنها 21 مليون شخص بعد تفشي كورونا بها

أغلقت مدينة تشنغدو الصينية البالغ تعدادها السكان 21 مليون نسمة، لاحتواء تفشي مرض “كوفيد 19″، وهي حركة حازمة في المنطقة الغربية الشاسعة في البلاد والتي لم يمسها الفيروس إلى حد كبير.

تعد مدينة تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان، أكبر مدينة تم إغلاقها منذ إغلاق شنغهاي لمدة شهرين في وقت سابق من هذا العام، وجاء إغلاقها اليوم الخميس بعد الإبلاغ عن 157 حالة إصابة جديدة، حسبما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

تُظهر هذه الخطوة – التي ستقلب حياة الملايين من الأشخاص والشركات رأسا على عقب، مع تداعيات على اقتصاد الصين وما وراءه – التزام الدولة بنهج “صفر كوفيد” الذي يتبناه الرئيس شي جين بينغ.

حملات واسعة للكشف عن مصابي كورونا وشبح الإغلاق يخيم على المدن الصينية مجددا… فيديو

المدينة، التي تمثل نحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، هي موطن للعديد من شركات التكنولوجيا وشركات صناعة السيارات. تنتقل مجموعة فوكسكون”، أكبر مجمع في العالم لأجهزة “أيفون” إلى نظام تصنيع حلقي مغلق لأجهزة “أيباد” هناك فيما علقت شركة “فولفو” العمل في مصنعها.

تشنغدو هي أيضا وجهة سياحية شهيرة تشتهر بمحمية الباندا العملاقة، وستخضع المدينة بأكملها للاختبار الجماعي لمدة أربعة أيام اعتبارا من مساء الخميس، ويعتمد مدى الاضطراب الاقتصادي على مدة الإغلاق، والتي لم يكشف عنها مسؤولو المدينة بعد.