ترامب: سأنظر في "العفو الكامل" عن المتهمين في 6 يناير إذا فزت في انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مقابلة إنه سينظر بشكل إيجابي للغاية في العفو الكامل عن الأفراد المتهمين فيما يتعلق بالأحداث في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، إذا قرر الترشح مرة أخرى في عام 2024 وانتخب رئيسًا للولايات المتحدة.

سبوتنيك . وقال ترامب يوم الخميس: “سأنظر بشكل إيجابي للغاية في العفو الكامل إذا قررت الترشح وإذا فزت”. وأعني العفو الكامل مع الاعتذار للكثيرين.

وأضاف ترامب إنه التقى بعدد من الأشخاص المعنيين بهذه المسألة ويدعمهم ماليا.

كما انتقد الرئيس السابق نظام العدالة الأمريكي باعتباره “بارد القلب” أثناء محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم تتعلق بأحداث 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي والحكم عليهم.

ولم يعلن ترامب رسميا بعد عن نيته الترشح في انتخابات الرئيس الأمريكي في عام 2024.

ودخل حشد من الناس مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 للاحتجاج على التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من عدة ولايات حيث ادعى ترامب أنها مزورة.