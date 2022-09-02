زيلينسكي يوقف عمل وفد أوكرانيا في مجموعة الاتصال الثلاثية

ألغى فلاديمير زيلينسكي رسميا عمل الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال الثلاثية لحل الوضع في شرق أوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وجاء ذلك وفق مرسوم نشر على موقع زيلينسكي الإلكتروني.
يذكر أن مجموعة الاتصال الثلاثية بشأن أوكرانيا والمعروفة أيضًا باسم مجموعة الاتصال الثلاثية للتسوية السلمية للوضع في شرق أوكرانيا شكلت في صيف عام 2014.
وبفضل عمل مجموعة الاتصال المكونة من ممثلين عن روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأوكرانيا، أجريت مفاوضات على مستويات مختلفة فيما يسمى بصيغة نورماندي (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا).
وفي سبتمبر 2014 وفبراير 2015، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن الاتفاق على خطة لتسوية سلمية ووقف إطلاق النار في دونباس ما يسمى باتفاقات “مينسك”.
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