الولايات المتحدة: رد إيران على المقترحات الأمريكية بشأن الاتفاق النووي "غير بناء"

قال متحدث باسم وزارة الخارجية لـ”سبوتنيك” يوم الجمعة إن واشنطن تلقت رد طهران على المقترحات الأمريكية بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) وتدرسها، لكنها “غير بناءة”.

واشنطن – سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي: “يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا رد إيران من خلال الاتحاد الأوروبي”، مضيفا: “نحن ندرسها وسنرد من خلال الاتحاد الأوروبي، ولكنها للأسف غير بناءة”.

الخارجية الإيرانية: طهران أرسلت ردا “بناء” على المقترحات الأمريكية بشأن الاتفاق النووي

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني إن طهران أرسلت ردا “بناء” على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.