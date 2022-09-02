بريطانيا.. أوكرانيا تشن هجوما رمزيا على خيرسون

عن المحاولة الهجومية لقوات حكومة كييف في جنوب أوكرانيا قالت صحيفة بريطانية إن كييف لن تستطيع أن تفيق من هجوم فاشل على خيرسون.
وشنت القوات الأوكرانية هجوما رمزيا، وفقا لـ”إيفنينغ ستاندارت”، تنفيذا لأوامر الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي أقدم على هذه الخطوة خشية أن يوقف حلفاؤه وخاصة الاتحاد الأوروبي دعمهم له بسبب فشل قواته في تحقيق التقدم. وأمر زيلينسكي بشن الهجوم في جنوب البلاد رغم معارضة مستشاريه العسكريين الذين لا يجدون الجيش الأوكراني جاهزا للقيام بالأعمال الهجومية لاستعادة السيطرة على مناطق خرجت من نطاق سيطرة نظام كييف بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في 1 سبتمبر/أيلول إن محاولة القوات الأوكرانية لشن هجوم في اتجاه نيكولايف – كريفوي روغ فشلت. وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن خسائر القوات الأوكرانية في الأرواح بلغت 1.7 ألف شخص في يومين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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