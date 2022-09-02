بريطانيا.. أوكرانيا تشن هجوما رمزيا على خيرسون

وشنت القوات الأوكرانية هجوما رمزيا، وفقا لـ”إيفنينغ ستاندارت”، تنفيذا لأوامر الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي أقدم على هذه الخطوة خشية أن يوقف حلفاؤه وخاصة الاتحاد الأوروبي دعمهم له بسبب فشل قواته في تحقيق التقدم. وأمر زيلينسكي بشن الهجوم في جنوب البلاد رغم معارضة مستشاريه العسكريين الذين لا يجدون الجيش الأوكراني جاهزا للقيام بالأعمال الهجومية لاستعادة السيطرة على مناطق خرجت من نطاق سيطرة نظام كييف بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية.