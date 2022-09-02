الخارجية الروسية: لن نفرض على دول الشرق الأوسط الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

صرح مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، بأن موسكو لن تفرض على دول الشرق الأوسط الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، مشيرا إلى أن هذا القرار سيادي.

موسكو – سبوتنيك . وقال كينشاك في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “بالنسبة لإمكانية الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من قبل دول أخرى (دول الشرق الأوسط)…هذا قرار سيادي لأي دولة مستقلة”.

وأضاف: “بطبيعة الحال، لا يمكننا إلا أن نرحب بهذه الخطوات. على عكس شركائنا الغربيين، نحن لن نفرضها على أحد”.

ونوه إلى أن سوريا اعترفت في نهاية يونيو/ حزيران الماضي رسمياً باستقلال وسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.