كشفت نائبة مدير مركز دراسات دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فاينا غازدييفا، أن الأحداث والمتغيرات الأخيرة دليل بارز على فقدان الولايات المتحدة السيطرة على العالم، الذي لطالما تغنت بتنظيمه وإدارة الأزمات فيه.

وقالت غازدييفا لموقع ” PolitExpert” إن الإدارة الأمريكية تتمسك بالمبادئ الديمقراطية وتتحدث عن المساواة واحترام حقوق الإنسان، لكنها في الوقت نفسه تعتبر من منتهكي السلام العالمي من خلال إجراءاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية، وهناك الكثير من الأمثلة أبرزها افتعال الأزمات في مصر وليبيا وسوريا وأفغانستان ودول أخرى في العالم.

واعتبرت غازدييفا أن واشنطن لطالما اهتمت بقضايا انتشار أسلحة الدمار الشامل وفي عام 2003 غزت قواتها العراق وأطاحت بنظام صدام حسين، متهمة إياه بتطوير أسلحة كيميائية، ولم يتم إثبات ذلك على الإطلاق.

وأضافت غازدييفا: “بعد تدمير دولة مزدهرة، غادر الأمريكيون ولا يزال العراق غير قادر على التعافي من العواقب التي مزقتها الأزمات السياسية والاقتصادية”.

وبحسب الخبيرة الروسية، فإن الضحية التالية للغرب كانت أوكرانيا، حيث كانت المختبرات البيولوجية الأمريكية لتطوير أسلحة الدمار الشامل تنشط طوال السنوات الثماني الماضية في هذه الدولة. وبعد بدء العملية الروسية الخاصة، يحاول الجيش الأوكراني بعناد مهاجمة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه من أجل إثارة أكبر كارثة نووية في أوروبا وإلقاء اللوم على روسيا في ذلك، مؤكدة أن “لا القيادة الأمريكية ولا الهياكل الدولية الممثلة في الأمم المتحدة ولا الوكالة الدولية للطاقة النووية تلاحظ أعمال نظام كييف، ولا أحد يسمع نداءات موسكو ودونباس المتكررة بشأن خطر تأزيم الوضع في المحطة النووية”.