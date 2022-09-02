وزير تونسي: لدينا تطور صادم وغير مسبوق لنسب الأمية في البلاد

ووفقا لتصريحات نقلها موقع “نسمة” التونسي، قال الزاهي: “لا بد من تفعيل الرؤية الجديدة للوزارة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية لمجابهة التطور الصّادم لنسب الأمية في بلادنا غير المسبوق”.