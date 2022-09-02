وزير تونسي: لدينا تطور صادم وغير مسبوق لنسب الأمية في البلاد

أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، مالك الزاهي، أن نسب الأمية في بلاده تشهد تطورا صادما وغير مسبوق.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع “نسمة” التونسي، قال الزاهي: “لا بد من تفعيل الرؤية الجديدة للوزارة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية لمجابهة التطور الصّادم لنسب الأمية في بلادنا غير المسبوق”.
مسؤول تونسي يعتبر مجانية التعليم “من قبيل الوهم”
20 أغسطس, 13:29 GMT
تصريحات الوزير التونسي جاءت خلال تفقده المركز الوطني لتعليم الكبار لمتابعة أهم الاستعدادات لتنظيم تظاهرة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي سينعقد يوم 8 سبتمبر/أيلول الجاري في جامعة تونس.
وشدد الزاهي على “ضرورة والتصدي لتفشي ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر”، لافتا إلى ما وصفها بـ “المسؤولية الوطنية المشتركة” في ضرورة “إرساء استراتيجية وطنية لمجابهة هذه الآفة الاجتماعية”.
وقال: “لا تنمية اجتماعية واقتصادية ممكنة دون التسلح بالعلم والمعرفة والتصدي لآفتي الأمية والجهل”.
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