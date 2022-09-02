زعيم الجمهوريين في النواب الأمريكي لبايدن: أرهقت بلادنا بالتضخم وفي عهدك رأينا أشد موجة جرائم وطنية

انتقد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الرئيس جو بايدن، مؤكدا أنه أرهق أمريكا.

ووفقا لتصريحات نقلتها بي بي سي، أكد مكارثي أن بايدن “اختار أن يفرق بين الأمريكيين ويهينهم ويحط من قدرهم”، حسب تعبيره.

بايدن: ترامب وأنصاره تهديد للديمقراطية الأمريكية

وقال مكارثي مخاطبا بايدن: “”أرهقت أمريكا بالتضخم المرتفع، والحدود المفتوحة، وإغلاق مدارس كوفيد الذي أضر بتعليم الأطفال، والانسحاب “الفاشل” من أفغانستان، وأشد موجة جرائم وطنية دموية منذ عقدين”.

تصريحات مكارثي جاءت خلال خطاب له -قبل وقت قصير- من مسقط رأس بايدن في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، وذلك في إطار الردود والردود المضادة بين الجمهوريين والديمقراطيين، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي، والتي ستحدد ميزان القوى في واشنطن.

ودعا مكارثي بايدن إلى “الاعتذار عن الافتراء على عشرات الملايين من الأمريكيين بأنهم من الفاشيين”.

وقال: “في العامين الماضيين، شن جو بايدن هجوماً على روح أمريكا وشعبها وقوانينها وأقدس قيمها، لقد شن هجوماً على ديمقراطيتنا، سياساته أصابت روح أمريكا بجروح خطيرة”.