وزير الخارجية الإيراني يناقش مع نظيره العماني آخر تطورات المفاوضات النووية

وأكد عبد اللهيان لنظيره العماني، عزم إيران التوصل إلى تحقيق اتفاق نووي جيد ومستقر وقوي في مفاوضات فيينا.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران أخذت بعين الاعتبار في ردها على نص مسودة الاتفاق تسريع وتسهيل إنهاء المفاوضات.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية العماني، عن شكره وتقديره لنهج إيران النشط والبناء، آملا في أن تحقق محادثات فيينا النتائج المرجوة بتعاون جميع الأطراف.