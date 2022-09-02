وزير الخارجية الإيراني يناقش مع نظيره العماني آخر تطورات المفاوضات النووية

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي.
وحسب وكالة “مهر” الإيرانية، ناقش الجانبان خلال الاتصال آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين.
وأطلع الوزير الإيراني نظيره العماني على آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
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03:05 GMT
وأكد عبد اللهيان لنظيره العماني، عزم إيران التوصل إلى تحقيق اتفاق نووي جيد ومستقر وقوي في مفاوضات فيينا.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران أخذت بعين الاعتبار في ردها على نص مسودة الاتفاق تسريع وتسهيل إنهاء المفاوضات.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية العماني، عن شكره وتقديره لنهج إيران النشط والبناء، آملا في أن تحقق محادثات فيينا النتائج المرجوة بتعاون جميع الأطراف.
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