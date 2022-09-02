الجيش الإيراني يكشف تفاصيل احتجاز سفينتي تجسس أمريكيتين في البحر الأحمر

أعلن سلاح البحر بالجيش الإيراني، اليوم الجمعة، أن مدمرة “جماران” احتجزت سفينتي تجسس أمريكيتين في مياه البحر الأحمر.

وأفادت وكالة “فارس”، مساء اليوم الجمعة، بأن سلاح البحر الإيراني احتجز سفينتي تجسس أمريكيتين في مياه البحر الأحمر، حينما كانت تقوم مدمرة “جماران” بمهمة دورية لمواجهة قراصنة البحر والإرهاب البحري.

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وأشار بيان لبحرية الجيش الإيراني، إلى أن عدة قطع بحرية عسكرية أمريكية عائمة كانت تقوم بتصوير مسير السفن الدولية، وهو ما لاحظه سلاح البحر الإيراني، الذي حال، في الوقت المناسب، دون وقوع حادث غير متوقع واحتمال اصطدام بحري، منوها إلى أن القوات البحرية الإيرانية طلبت من المتحكم في هذا النوع من المعدات إيقاف هذا النوع من السلوك والتحرك وتغيير اتجاه الحركة.

وأكد بيان البحرية الإيرانية أنه “بعد تغيير مسار المدمرة التابعة للبحرية الاستراتيجية الإيرانية في البحر الأحمر، واجهت هذه القطع البحرية العائمة مرة أخرى، واتخذت القيادة إجراءات للسيطرة على هذه القطع البحرية وإيقافها للحيلولة دون وقوع حوادث إرهابية محتملة وغير متوقعة”.

وعزا البيان الإيراني سبب توقيف هذه السفن والسيطرة عليها والتأكد من سلامة الملاحة البحرية نتيجة لعدم الاستجابة لدعوات المدمرة “جماران” المتكررة، وخروجها عن نطاق السيطرة واحتمال تسببها في انعدام الأمن وتعريض سلامة السفن في الممرات الدولية للخطر وإمكانية ارتكاب أعمال إرهابية.