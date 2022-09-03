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تكلفة الحرب الأمريكية التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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