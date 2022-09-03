قناة عبرية تنشر صورا لآثار هجوم إسرائيلي على مطار حلب الدولي

نشرت قناة إسرائيلية رسمية، مساء اليوم الجمعة، صورا زعمت أنها لآثار القصف المنسوب لتل أبيب والذي استهدف أمس الأول مطار حلب الدولي.

قناة “كان” نشرت الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة “إيميج سات إنترناشيونال” الإسرائيلية قبل وبعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي للمطار السوري.

وأضافت القناة: “إلى جانب علامات الضرر التي لحقت بالمدرج، هناك أيضا ضرر للمبنى في الجزء العسكري من المطار والذي ثبتت عليه أنظمة لدقة الملاحة أثناء هبوط الطائرات. يدور الحديث عن هجوم صغير نسبيا تم إصلاح آثاره بالفعل وعاد المطار إلى العمل اليوم”.

وتابعت: “يأتي ذلك متسقا مع ما تردد في وسائل إعلام إيرانية عن تنفيذ الهجوم لمنع طائرة شحن إيرانية من الهبوط هناك. بمعنى آخر، لم يكن القصد من الهجوم تعطيل المطار، وإنما منع هبوط طائرة قادمة من طهران وكانت تحمل أسلحة لحزب الله”.

הנזק לפני ואחרי: תמונות הלוויין מנמל התעופה חלב ומאתר המחקר המדעי הסורי במיאסף אחרי התקיפה שמיוחסת לישראל שלשום ובשבוע שעברhttps://t.co/h369zz7lII@ItayBlumental

(צילום: ISI – ImageSat International) pic.twitter.com/sZ2IWn60EV — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2022

ومساء الأربعاء، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مطار حلب الدولي شمالي البلاد.

وأفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” في سوريا، بقيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب شمالي البلاد.

وقال مصدر عسكري لمراسل الوكالة إنه في “حوالي الساعة 20.00 من مساء الأربعاء استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار”.