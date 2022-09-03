البحرية التونسية تنقذ 73 مهاجرا من الغرق

قالت القوات البحرية التونسية “جيش البحر” إنها أنقذت، اليوم الجمعة، 73 ‏مهاجرا غير شرعيا من الغرق‎.‎

وحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من بينهم 24 امرأة ورضيع وطفل، في 4 عمليات مختلفات بكل من سواحل جربة وقليبية.

وقامت القوات البحرية بتسليم المهاجرين إلى الحرس الوطني التونسي بكل من جرجيس وصفاقس.

مهاجرون تونسيون يحتجون داخل مركز حجز وترحيل إيطالي

وتكررت عمليات إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، التي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية.