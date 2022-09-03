إرهابيو "النصرة" ينفذون 3 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية

نفذ مسلحون من جماعة “جبهة النصرة” الإرهابية (المحظورة في روسيا) 3 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا. وفق ما كشفه المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

موسكو – سبوتنيك . وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في إفادة صحفية يوم الجمعة، أنه “خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية”.

وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظة حلب و إدلب واللاذقية.